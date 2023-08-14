Расшифрован геном гречихи

Ожидается, что к 2050 году население Земли достигнет отметки в 9,7 млрд. Из-за этого все более острой становится проблема голода и обеспечения населения едой. Сейчас мы сильно зависим от трех основных культур — риса, пшеницы и кукурузы, и поэтому повышается интерес ко второстепенным культурам.

Японские ученые составили хромосомную сборку генома гречихи (Fagopyrum esculentum). Для этого они просеквенировали (прочли) геномы трех растений, а также геном одного растения гречихи, не способного к самоопылению из-за строения столбиков пестика. Помимо этого, исследователи получили геномы 47 диких и 57 культивированных растений гречихи, чтобы проанализировать историю окультуривания растения. В результате анализа ученые смогли обнаружить ряд мобильных генетических элементов, присутствие которых объясняет различия в размере генома между особями, а также способствовало эволюции центромер в хромосомах. Также биологи обнаружили две полногеномных дупликации, характерных для семейства Гречишные. Кроме того, исследователи изучили вопрос разностолбчатости у гречихи, так как у некоторых растений столбики пестиков имеют разную высоту. За это ответственен ген S-ELF3, который является гемизиготным, то есть у организма присутствует только одна копия этого гена вместо обычных двух, что может произойти из-за делеций и различных мутаций. Что касается истории культивирования гречихи, ученые подтвердили, что источником растения изначально стал юго-восток Тибета.