Роскосмос сообщил о запуске новейшего навигационного аппарата «Глонасс-К2»
Навигационный аппарат нового поколения «Глонасс-К2» был выведен на орбиту 7 августа, подтвердил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.
По его словам, запуском «Глонасс-К2» 7 августа начата глубокая модернизация глобальной навигационной системы, передает ТАСС.
«Глонасс-К» – аппарат третьего поколения глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), созданный на замену «Глонассу-М».
Напомним, в июле 2022 года гендиректор Роскартографии, генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал, что новейший российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К2» вышел на финальные испытания.