Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

В аэропорту космодрома Восточный в Амурской области приземлился первый самолет. Им стал Ту-134 "Роскосмоса", сообщается на сайте госкорпорации.

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Данный полет был тестовым. Специалисты проверяли техническую готовность взлетно-посадочной полосы аэродрома. Самолетом управлял экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Его возглавил командир объединенного авиационного отряда Вадим Юндерс.

Также было отработано одно из упражнений по подготовке к заходу и выполнению посадки на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств захода на посадку. Затем самолет улетел с Восточного в аэропорт Благовещенска.

Ранее посадку на космодроме совершил вертолет, на котором рекогносцировочная комиссия выполнила облет территорий для определения площадок приземления многоразовой первой ступени перспективной ракеты-носителя "Амур".