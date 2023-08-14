Рассекречен дизайн бюджетного складного смартфона Tecno

Компания Tecno готовится к презентации раскладушки Phantom V Flip, рендеры и характеристики которого опубликовал портал Newzonly со ссылкой на инсайдера Параса Гуглани.

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Внешне смартфон мало чем будет отличаться от других складных моделей такого форм-фактора. Единственной особенностью новинки Tecno станет использование нестандартного круглого второго AMOLED-дисплея диагональю 1,32 дюйма с разрешением 466х466 пикселей. Внутренний 6,9-дюймовый AMOLED-экран получит разрешение 1080х2640 пикселей. При этом частота обновления двух дисплеев пока не сообщается.

За производительность устройства будет отвечать субфлагманский чип MediaTek Dimensity 8050 вместе с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфону приписывают двойную основную камеру с разрешением 64 и 13 Мп. Селфи-камера будет представлена сенсором на 32 Мп.

Как и другие складные устройства, Phantom V Flip получит двойной аккумулятор, состоящий из делений емкостью 1165 мАч и 2735 мАч. Вероятнее всего, номинальная емкость батареи составит 4000 мАч, а поддерживаемая зарядка будет иметь мощность 45 Вт.