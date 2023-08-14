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СМИ назвали научным подвигом России запуск "Луны-25"

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну "Луна-25" является научным подвигом, который поднимает престиж Москвы. Такое мнение выразил обозреватель кубинской газеты Granma Эльсон Перес.

СМИ назвали научным подвигом России запуск «Луны-25»
© ТАСС

"Для мира, который переполнен плохими новостями, научные подвиги, подобные тому, который совершила Россия, отправив первую в современной истории миссию на Луну, являются редким явлением. И тем более удивительно, когда [Москва] совершает это в условиях экономических санкций США и Европы <...>, когда Запад ведет против нее информационную войну с целью понизить престиж [России]", - написал он.

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Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс отметила, что успех запуска миссии "Луна-25" может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям и продемонстрирует технологическое преимущество страны. Она также указала, что запуск является символическим моментом для страны, стремящейся доказать, что она обладает всеми технологическими возможностями, несмотря на санкции, вводимые западными странами.

"Луна-25"

11 августа в 02:10 мск ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Посадка отечественного аппарата ожидается 21 августа. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки и панораму естественного спутника Земли в HDR. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.