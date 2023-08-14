Инсайдер протестировал iPhone 15 Pro и чип Apple A17 в Geekbench

Еще невышедший флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro продемонстрировал высокую производительность в Geekbench. Скриншот с результатом теста опубликовал пользователь X (бывший Twitter) с ником NaveenTechWala.

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Судя по изображению, новый чипсет Apple A17 в iPhone 15 Pro набрал 3269 и 7666 баллов в одноядерном в многоядерном тестах процессора соответственно. В тесте графики Metal смартфон набрал 30669 баллов. Это на 30%, 20% и 37% больше, чем у предыдущего поколения iPhone 14 Pro с чипсетом Apple A16 Bionic. Кроме того, новый чип опережает ожидаемый Snapdragon 8 Gen 3 на 47% и 15% в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

X/NaveenTechWala

Насколько правдивы данные результаты, неизвестно. Как отмечает портал Rozetked, данные тестирования не были зарегистрированы в базе Geekbench, из-за чего подтвердить результаты теста невозможно.