Инсайдер протестировал iPhone 15 Pro и чип Apple A17 в Geekbench

Новый iPhone 15 Pro будет на 30% мощнее предшественника
Еще невышедший флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro продемонстрировал высокую производительность в Geekbench. Скриншот с результатом теста опубликовал пользователь X (бывший Twitter) с ником NaveenTechWala.
Судя по изображению, новый чипсет Apple A17 в iPhone 15 Pro набрал 3269 и 7666 баллов в одноядерном в многоядерном тестах процессора соответственно. В тесте графики Metal смартфон набрал 30669 баллов. Это на 30%, 20% и 37% больше, чем у предыдущего поколения iPhone 14 Pro с чипсетом Apple A16 Bionic. Кроме того, новый чип опережает ожидаемый Snapdragon 8 Gen 3 на 47% и 15% в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Насколько правдивы данные результаты, неизвестно. Как отмечает портал Rozetked, данные тестирования не были зарегистрированы в базе Geekbench, из-за чего подтвердить результаты теста невозможно.
В середине августа авторитетный инсайдер Unknownz21 опубликовал характеристики iPhone 15 Pro и чипа Apple A17, который получит шесть ядер с частотой до 3,7 ГГц, шесть графических ядер и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Согласно утечке, чипсет будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC.