Завершен проект адаптации российской «Ангары» для запуска модулей РОС

Разработка эскизного проекта тяжелой ракеты семейства «Ангара» для запуска модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко .

«Будем ждать решение институтов отрасли, которые должны провести экспертизу и выдать свои заключения», — сказал руководитель.

Ранее Варочко сообщил агентству, что на космодроме Восточный продолжатся испытания с участием макета тяжелой ракеты семейства «Ангара».

В мае ТАСС со ссылкой на РКК сообщил, что РОС станет портом в рамках лунной программы, для которой рассматриваются два варианта доставки космонавтов на Луну, предполагающие использование ракеты «Ангара-А5В».