В функции Python для парсинга URL нашли опасную уязвимость

Опасную брешь нашли в функции Python, отвечающей за парсинг URL. В случае эксплуатации злоумышленники могут обойти способы фильтрации на основе черных списков, а также прочитать произвольные файлы и выполнить команды.

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Координационный центр CERT (CERT/CC) опубликовал уведомление, предупреждающее пользователей о новой проблеме:

«Функция urlparse содержит баг парсинга, который проявляется, если весь URL начинается с пустых символов. Проблема затрагивает как парсинг имен хостов, так и схем, что в итоге приводит к сбою в работе фильтрации по принципу черного списка».

Anti-Malware.ru

Уязвимость уже получила идентификатор — CVE-2023-24329 — и 7,5 балла по шкале CVSS. В нижеприведенных версиях брешь уже закрыта:

>= 3.12

3.11.x >= 3.11.4

3.10.x >= 3.10.12

3.9.x >= 3.9.17

3.8.x >= 3.8.17

3.7.x >= 3.7.17