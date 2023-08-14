В функции Python для парсинга URL нашли опасную уязвимость
Опасную брешь нашли в функции Python, отвечающей за парсинг URL. В случае эксплуатации злоумышленники могут обойти способы фильтрации на основе черных списков, а также прочитать произвольные файлы и выполнить команды.
Координационный центр CERT (CERT/CC) опубликовал уведомление, предупреждающее пользователей о новой проблеме:
«Функция urlparse содержит баг парсинга, который проявляется, если весь URL начинается с пустых символов. Проблема затрагивает как парсинг имен хостов, так и схем, что в итоге приводит к сбою в работе фильтрации по принципу черного списка».
Уязвимость уже получила идентификатор — CVE-2023-24329 — и 7,5 балла по шкале CVSS. В нижеприведенных версиях брешь уже закрыта:
- >= 3.12
- 3.11.x >= 3.11.4
- 3.10.x >= 3.10.12
- 3.9.x >= 3.9.17
- 3.8.x >= 3.8.17
- 3.7.x >= 3.7.17
Как сообщил специалист Йебо Цао, обнаруживший баг, CVE-2023-24329 стала следствием недостаточной проверки ввода, что приводит к методу обхода списка блокировки. Для эксплуатации достаточно использовать URL, начинающийся с пустых символов (пример: " https://youtube[.]com").