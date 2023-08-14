Появилась новая визуализация гибели экипажа батискафа «Титан»

Появилась новая визуализация гибели батискафа «Титан» компании OceanGate. Как сообщает «КП», подводное судно схлопнулось настолько быстро, что путешественники ничего не поняли.

Автор видео детально показывает, что произошло с телами пассажиров, которые находились внутри батискафа в момент сжатия. Оно случилось настолько быстро, что мозг погибших не успел отреагировать на боль — люди просто перестали существовать.

Напомним, что 19 июня OceanGate подтвердила исчезновение своего батискафа «Титан» с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». В подводном аппарате находились пять человек, в том числе основатель компании Стоктон Раш. Связь с ними пропала через 1 час 45 минут после погружения.