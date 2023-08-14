Дуров назвал глупым сравнение Telegram и WhatsApp

Основатель и глава Telegram Павел Дуров в рамках сессии ответов на вопросы пользователей мессенджера назвал глупым сравнение историй в его сервисе и статусов в WhatsApp. Об этом сообщает канал Telegram Info.

Как ранее стало известно, пользователи Telegram без Premium-подписки смогут публиковать не более трех историй в сутки, в то время как в других бесплатных соцсетях и мессенджере WhatsApp аналогичная функция не имеет таких сильных ограничений.

«Я считаю, что сравнивать текущие суточные лимиты для историй в Telegram с WhatsApp весьма глупо по многим причинам», — заявил Дуров.

Он отметил, что текущие ограничения нужны для soft-launch (предварительного запуска функции), чтобы нагрузка на сервера возрастала постепенно, а не скачкообразно. По словам Дурова, всегда проще повысить лимиты на стороне сервера после запуска, чем понижать их.

«Истории в Telegram — это совсем другой жанр, так как они отображаются на главном экране, а не хранятся в отдельной вкладке, как в WhatsApp. Поэтому они (истории) гораздо заметнее и могут быть куда более раздражающими, если допустить их использование без каки-либо ограничений», — признал Дуров.

В ночь с 13 на 14 августа Павел Дуров обратился к подписчикам своего канала, поздравив всех с десятилетием мессенджера. Он также анонсировал запуск историй для всех пользователей — в июле данная функция заработала лишь у подписчиков Telegram Premium.