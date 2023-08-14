В WhatsApp добавят поддержку ключей доступа для защиты аккаунтов

Сейчас есть несколько способов защитить ваш аккаунт WhatsApp: помимо простого пароля, существует двухфакторная аутентификация (2FA). Однако скоро разработчики добавят поддержку ключей доступа (passkey), которые должны ещё лучше обезопасить учётные данные.

Вообще, passkey можно назвать трендом, поскольку многие приложения и веб-сайты уже имплементировали их поддержку. Например, GitHub запустил ключи доступа в публичной бета-версии.

В июне Microsoft сообщила о расширении поддержки passkey в операционной системе Windows 11. Apple в этом плане тоже не отстаёт: корпорация планирует автоматически назначать ключ доступа каждому владельцу её устройств.

Теперь издание WABetaInfo нашло скрытые настройки ключей доступа в последней бета-версии WhatsApp для Android.

«Вы можете использовать отпечатки ваших пальцев, сканирование лица или экран блокировки для верификации через ключ доступа», — гласит сообщение.

В настоящее время функциональность всё ещё в разработке, то есть пользователи пока не смогут активировать её. Однако такой задел даёт понять, что разработчики в ближайшее время добавят поддержку passkey.