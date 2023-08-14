Google усилит безопасность Chrome с помощью квантового шифрования

В рамках следующего обновления браузера Google Chrome под номером 116 появится возможность использования квантово-устойчивых алгоритмов шифрования, говорится в официальном блоге компании.

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Девон О'Брайен, специалист по безопасности в команде Chrome, подчеркнул, что для этой цели был выбран алгоритм Kyber-768, который получил одобрение Национального института стандартов и технологий США.

«В следующей версии Chrome, начиная с 116, будет поддерживаться X25519Kyber768. В настоящее время эта функция доступна в скрытых настройках Chrome 115», — подчеркнул он.

На данный момент алгоритм Kyber уже успешно внедряется в системы таких IT-гигантов, как Cloudflare, Amazon Web Services и IBM.