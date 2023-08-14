Бюджетный iPhone SE 4 получит флагманские функции и дизайн

Бюджетный iPhone SE четвертого поколения будет иметь ряд новых для линейки функций, включая кнопку действия, которая появится в iPhone 15 Pro. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Unknownz21.

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Согласно первоначальным утечкам, iPhone SE 4 должен был стать первым бюджетным смартфоном компании, выполненным в дизайне современных гаджетов. В то время как прошлые модели SE имели корпус от iPhone 8, новому устройству прочили панель от iPhone Xr. Однако, по новой информации, основой для новой бюджетной модели станет корпус iPhone 14.

Unknownz21 заявил, что iPhone 14 также получит USB-C и сканер лица Face ID с вырезом «челкой». Он также подтвердил, что смартфон будет иметь одну заднюю камеру и OLED-дисплей. Кроме того, iPhone SE 4 станет одним из первых устройств Apple с фирменным модемом 5G.