Россиян предупредили о новом мошенничестве через Telegram
Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что мошенники начали использовать ботов в Telegram для обмана россиян. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Пожарская уточнила, что боты позволяют мошенникам подменять номера различных госорганов и служб. Так, в одной из схем номер при звонках злоумышленников принадлежал региональному управлению ФСБ России.
«Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера», — предупредила она.
Эксперт ОНФ добавила, что схему обмана с подменой номеров мошенники использовали со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области. План злоумышленников состоял из ряда этапов.
Сначала мошенники подделали Telegram-аккаунт директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова, от его лица они разослали письма о скором звонке «куратора из Федеральной службы безопасности Министерства культуры». Затем один из сотрудников учреждения получил звонок через мессенджер, во время которого звонящий рассказал, что его подозревают «в поддержке ВСУ».