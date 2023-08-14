Россиян предупредили о новом мошенничестве через Telegram

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что мошенники начали использовать ботов в Telegram для обмана россиян. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

Пожарская уточнила, что боты позволяют мошенникам подменять номера различных госорганов и служб. Так, в одной из схем номер при звонках злоумышленников принадлежал региональному управлению ФСБ России.

«Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера», — предупредила она.

Эксперт ОНФ добавила, что схему обмана с подменой номеров мошенники использовали со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области. План злоумышленников состоял из ряда этапов.