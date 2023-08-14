Apple выпустит часы Watch X с полностью переработанным дизайном

Компания Apple намерена впервые за несколько лет обновить дизайн часов Apple Watch, однако это состоится не ранее 2024 года. Об этом говорится в еженедельной рассылке Power On журналиста Bloomberg и авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

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Компания разрабатывает более тонкие Apple Watch X с магнитным механизмом крепления ремешка, датчиком артериального давления и microLED-экраном. Ожидается, что эти часы появятся на рынке в конце 2024 года либо в 2025 году, знаменуя десятое поколение гаджета, как это было в случае с iPhone X.

Традиционные механические крепления ремешков занимают ценное для инженеров пространство, которое Apple могла бы использовать для оптимизации размеров носимых устройств или для увеличения емкости батареи и добавления новых внутренних компонентов.