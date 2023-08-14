Топ-10 российских блогеров нарастили доходы от рекламы на YouTube

Доходы топ-10 российских блогеров от рекламы на YouTube в первом полугодии увеличились в среднем на 19%, до 483 млн руб. Лидером роста стал Влад А4. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Общее число роликов на YouTube уменьшилось на 20%, до 430, но количество интеграций увеличилось на 30%.

Влад А4 увеличил рекламные доходы в первом полугодии в восемь раз (на 792%), до 106 млн руб. На втором месте журналист Алексей Пивоваров (внесён Минюстом РФ в список иноагентов), чей заработок увеличился на 55%, до 131 млн руб. Рекламные доходы Иды Галич выросли втрое (на 186%), до 14 млн руб.

Больше всего потеряли журналист Юрий Дудь (внесён Минюстом РФ в список иноагентов) и политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Так, у Дудя отмечают падение выручки от интеграций на 114%, до 63 млн руб., у Шульман — в 18 раз (на 1700%), до 500 тыс. руб. В АБА связывают это с уменьшением числа их публикаций в целом.

Эксперты рынка отмечают, что рекламодатели предпочитают YouTube, поскольку платформа не запрещена в РФ и сохраняет хорошую конверсию. Многие компании продолжают работать с иноагентами. При этом от них ушли рекламодатели, которые видели в сотрудничестве репутационные риски, но пришли нацеленные на аудиторию за пределами РФ, поясняют в «PR Девелопмент».