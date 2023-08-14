Рост фотосинтеза резко замедлился по всему миру

Ученые Китая и США обнаружили, что вызванный увеличением концентрации углекислого газа рост скорости фотосинтеза во всем мире резко замедлился. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

© Oleg Popov / Unsplash

В процессе фотосинтеза растения поглощают и превращают СО2 и воду в углеводы и выделяют кислород из поглощенной воды. Предыдущие исследования показали, что по мере роста уровня углекислого газа в атмосфере за последнее столетие растения воспользовались увеличением количества газа, ускорив фотосинтез и забирая больше углерода из атмосферы. Эффектом от этого стало торможение глобального потепления.

В новой работе было показано, что повышение содержания CO2 в атмосфере замедлило темпы роста глобального фотосинтеза, поскольку атмосфера также стала суше. Ученые изучили данные о количестве углекислого газа и воды в атмосфере, собранные наземными датчиками по всему миру в период с 1982 по 2016 год. Кроме того, были изучены спутниковые снимки областей, покрытых растительностью.