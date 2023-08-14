Опровергнуто исчезновение индейской культуры из-за кометы

Ученые Государственного университета Болла опровергли сенсационное утверждение, что индейская культура Хоупвелл исчезла из-за взрыва кометы над долиной реки Огайо 1500 лет назад. Свои выводы исследователи представили в журнале Scientific Reports.

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В феврале 2022 года группа ученых из Университета Цинциннати заявила об обнаружении следов космического взрыва в 11 археологических памятников в трех штатах вдоль долины реки Огайо. Эти следы включали микроскопические шарики, богатые железом и кремнеземом, а также шипы с включениями иридия и платины. Специалисты их связали с древесным углем, образовавшимся якобы при сгорании жилищ культуры Хоупвелл.

Однако в новой работе другая группа исследователей отметила. что нет никаких свидетельств пожара, уничтожившего древние поселения. Обгоревшие поверхности, обнаруженные ранее археологами, представляют собой либо эпизоды сжигания в церемониальных целях, таких как кремация, либо вообще не являются таковыми. Все следы метеоритов собирались коренными народами для изготовления регалий, а микроскопические шарики не имеют химический состав, характерный для метеоритов.