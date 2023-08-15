Звездопад Каппа-Цигниды: где посмотреть последний метеорный поток лета

«Яндекс Погода»: пик активности звездопада Каппа-Цигниды придётся на ночь с 17 на 18 августа. Особенно хорошо последний метеорный поток лета смогут разглядеть жители центральной части России. Никаких специальных приборов не понадобится — всё будет видно невооружённым глазом. Главное, чтобы повезло с погодой. Рассказываем о том, в каких городах можно будет увидеть космическое явление наверняка.

Что за звездопад

Звездопад Каппа-Цигниды — последний метеорный поток лета 2023 года, который можно будет увидеть невооружённым глазом. Его будет хорошо видно уже вечером 17 августа, а пик придётся на ночное время (с 17 на 18 августа). За час максимально можно будет увидеть до 10 падающих метеоров. Это, конечно, не звездопад Персеиды, но тоже завораживает.

Звездопад Каппа-Цигниды: где посмотреть

Лучше всего космическое явление будет видно на Урале и в Поволжье (Волгоград, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Челябинск). Там и сам поток будет видно хорошо, и погода будет отличной для просмотра. В Самаре и Казани — та же история.

Чуть меньше повезло жителям Сибири. В Томске, Иркутске и Омске 18 августа прогнозируют пасмурную погоду. Так что звёзды рассмотреть будет непросто.

Москве и Санкт-Петербургу в этот день обещают облачную погоду с прояснениями. Так что шансы определённо есть.

Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин отметил, что метеорный поток лучше смотреть за городом и там, где будет ясно или хотя бы малооблачно.

«Для наблюдения за метеорным потоком однозначно стоит выехать на природу подальше от черты города. У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду», — объяснил он.

Звездопады в сентябре

Шансы увидеть падающие звёзды в сентябре, прямо скажем, небольшие. Но они всё равно есть.