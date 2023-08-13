Создатели ChatGPT могут обанкротиться уже в 2024 году

OpenAI, компания, стоящая за созданием популярного чат-бота ChatGPT, столкнулась с финансовыми трудностями.

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Ежедневные расходы на поддержание работы ChatGPT составляют порядка $700 000. Эти затраты не включают в себя другие продукты компании, такие как GPT-4 и DALL-E 2.

На данный момент OpenAI поддерживается благодаря финансированию от Microsoft в размере $10 млрд.

Однако, несмотря на попытки монетизации GPT-3.5 и GPT-4, OpenAI не может покрыть свои расходы. Компания теряет пользователей: в июле 2023 года база пользователей уменьшилась на 12% по сравнению с июнем.

Кроме того, многие компании, которые ранее не рекомендовали своим сотрудникам использовать ChatGPT, теперь покупают доступ к API OpenAI и создают собственные чат-боты.

Ситуацию усугубляет дефицит корпоративных GPU и конфликт между США и Китаем в технологической сфере. OpenAI испытывает трудности с улучшением и обучением новых моделей из-за нехватки GPU на рынке.

Недавние заявления Сэма Альтмана, главы OpenAI, о необходимости регулирования AI также вызывают опасения.