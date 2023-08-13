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В России нашли древний хищный гриб, убивавший доисторических червей

Учёные обнаружили уникальную находку в янтаре с Таймыра: микроскопический гриб, датированный поздним меловым периодом, когда на Земле ещё обитали динозавры.

В России нашли древний хищный гриб, убивавший доисторических червей
© Ferra.ru

Этот гриб оказался нематофагом — хищником, который специализировался на поимке и убийстве почвенных червей-нематод.

На мицелии гриба, хорошо сохранившейся в янтаре, учёные заметили ряд признаков, указывающих на его хищный образ жизни. В частности, на нём были обнаружены округлые капельки, похожие на маслянистые выделения современных хищных грибов.

Предполагается, что эти капельки содержали токсин или клейкое вещество, которое помогало грибу парализовать своих жертв — нематод.

Такие грибы «охотились», привлекая нематоды различными приманками или заставляя их проползать через определённые структуры грибного мицелия. После того как червь попадал в ловушку, гриб убивал его и извлекал из него питательные вещества.

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