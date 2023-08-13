Определены лучшие AirPods для покупки в России в 2023 году

В середине 2023 года россиянам стоит приобретать беспроводные наушники AirPods Pro 2 и AirPods 3, так как это лучшие варианты аксессуаров от Apple для прослушивания музыки по соотношению цены и качества. Об этом сообщают техноблогеры с портала «Палач».

AirPods Pro 2 поколения по сравнению с оригинальным устройством имеют улучшенный звук, более продвинутую функцию активного шумоподавления, адаптивный режим прозрачности и более длительное время работы, отметили блогеры.

«Кейс гарнитуры получил отверстие под шнурок и встроенный динамик, чтобы его было проще найти через «Локатор», — добавили авторы. Наушники сейчас стоят в России около 22 тыс. руб.

Также хорошим вариантом техноблогеры назвали AirPods 3, которые не имеют силиконовых амбушюр и шумоподавления, но нравятся тем пользователям, кто предпочитают слышать городской шум вокруг. Стоимость наушников — около 21,5 тыс. руб.

Блогеры добавили, что ни в коем случае в середине 2023 года не стоит покупать AirPods Pro 1, AirPods 2 и AirPods Max. По их словам, все эти наушники не сильно отличаются в цене от других вариантов, но имеют более низкое качество звука.