Российские ученые научились по-новому утилизировать угольную золу

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук научились по-новому утилизировать золу, которая в больших количествах образуется при сжигании бурого угля. Об этом сообщает «Российская газета».

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Как отмечается, российским специалистам удалось создать из угольных отходов высокопрочную стеклокерамику со свойствами магнита. При этом им не пришлось добавлять другие вещества или дополнительно размельчать сырье — золу просто запекли при температуре 1200 градусов.

«Все полученные образцы обладают магнитными свойствами, что позволяет предложить их для промышленного использования в качестве магнитных материалов», — пояснила кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Елена Фоменко.

По ее словам, полученная стеклокерамика отличается особой прочностью и устойчивостью к коррозии и стиранию. При этом подобный способ утилизации угольной золы позволит значительно сократить загрязнение атмосферы угольными микрочастицами.