В США изготовили первое в мире мыло из пластика

Команда исследователей из Технологического института Вирджинии (США) разработала новый метод переработки пластмасс. Они нашли способ превращать пластмассы в поверхностно-активные вещества (ПАВы), которые используются для производства мыла, моющих средств и других изделий.

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Пластмассы и мыло на первый взгляд имеют мало общего. У них разные текстуры, внешний вид и способ применения. Но между ними существует связь на молекулярном уровне. Предыдущие исследования показали, что химическая структура полиэтилена похожа на структуру жирной кислоты, которая используется в качестве химического предшественника мыла. Оба материала состоят из длинных углеродных цепей, но жирные кислоты имеют дополнительную группу атомов в конце цепи.

В ходе эксперимента ученые нагрели полиэтилен с помощью небольшого реактора. В его нижней части температура была достаточно высокой, чтобы разорвать полимерные цепочки, а в верхней нагрев снижался, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

После нагрева ученые собрали из реактора остаток вещества. Он состоял из полиэтилена с короткой цепью, или, точнее, восков. По словам авторов, это был первый шаг в создании метода переработки пластмасс в мыло. Проведя еще несколько этапов, они изготовили первое в мире мыло из пластика.

Ученые подчеркнули, что их методика не требует сложных катализаторов и дорогостоящих процедур. Вторичную переработку можно использовать и для других видов пластика, например, полипропилена, сообщает Science.