Российские ученые научились очищать сточные воды от промышленного красителя

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с коллегами из Египта создали новый адсорбент, который можно использовать для очистки сточных вод от распространенного промышленного красителя. Об этом сообщает «Российская газета».

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Специалистам удалось синтезировать вещество, соединив целлюлозное нановолокно, активированный уголь, углеродные нанотрубки и оксид графена. При этом они прибегли к помощи электроспининга — действия электростатических сил на электрически заряженную струю полимерного раствора или расплава.

«Это вещество может быть полезно на очистных сооружениях. А в перспективе — для глобальных проектов, например, очистки крупных водоемов от промышленного красителя. Наш адсорбент безопасен для экологии, эффективен и имеет небольшую себестоимость», — пояснил научный сотрудник лаборатории функциональных наноматериалов и наноустройств Исмаил Хоссейн.