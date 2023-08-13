Ученые получили первые данные с приборов «Луны-25»

На летящей к Луне российской автоматической станции включили научные приборы. Ученые уже получили первые данные. Об этом сообщает «Роскосмос».

В воскресенье автоматическая станция «Луна-25» продолжила полёт к спутнику Земли. Все системы работают штатно, связь устойчивая, энергобаланс положительный.

«Сегодня в полете были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований РАН. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», - сообщает «Роскосмос».

Получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке.

В пятницу Россия запустила «Луну-25» - первую в новейшей истории страны исследовательскую лунную станцию. Она должна прилуниться к северу от кратера Богуславский, чуть южнее 70-й параллели. «Луна-25» будет искать в лунном реголите воду и другие химические соединения, исследовать грунт и пыль.