Названо главное правило для защиты смартфона от взлома

Исполнительный вице-президент и глава отдела безопасности Samsung Сынвон Шин заявил, что пользователи зачастую загружают вирусы при установке на смартфон приложения вне официальных магазинов. О главном правиле для защиты смартфона от взлома он рассказал таблоиду The Sun.

© Газета.Ru

«Худшая ошибка, которую может совершить пользователь, заключается в том, что он загружает приложения из ненадежного магазина, а затем дает этим приложениям ненужные разрешения», — отметил он.

По словам эксперта, пользователям стоит загружать приложения только из надежных магазинов, таких как Galaxy Store или Google Play Store.

Он уточнил, что в официальном магазине действует функция Play Protect. В случае, если будет обнаружено потенциально вредоносное приложение, то оно автоматически удаляется с устройства, пояснил Шин.