Часы Google Pixel Watch 2 получат LTE и металлический ремешок

Предстоящие Pixel Watch 2 проходят сертификацию в FCC, что указывает на потенциальный дебют осенью наряду с Pixel 8 и 8 Pro. В заявках FCC указаны три модели Pixel Watch 2. Один из них, G4TSL, оснащен Bluetooth и Wi-Fi и прошел тестирование с использованием четырех различных материалов ремешка.

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Эти материалы включают пластиковый ремешок active, ремешок из металлической сетки, ремешок metal link (вероятно, аналогичный существующему ремешку Metal Links) и новый «металлический тонкий ремешок». Две модели, GC3G8 и GD2WG, будут поддерживать различные диапазоны LTE, что предполагает возможности сотовой связи для этих часов.

FCC

FCC