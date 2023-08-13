Ученые выяснили, о чем говорят расширенные зрачки после тренировки

Ученые из Университета Цукубы выяснили, что по расширению зрачков в ответ на легкие физические нагрузки можно предсказать, улучшится ли работа мозга человека после тренировки. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

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В исследовании приняли участие 24 здоровых человека. Половина в течение 10 минут выполняла легкие упражнения, а остальные просто сидели на велотренажере. Затем ученые исследовали активность мозга участников во время выполнения теста на исполнительную функцию.

Зрачки людей из группы нагрузки расширились во время тренировки, в то время как зрачки участников контрольной группы не изменились в размере.

Чем больше расширялись зрачки, тем лучше участники справлялись цветовой задачей Струпа, в которой нужно быстро ответить, соответствует ли смысл слова (например, «красный» или «зеленый») цвету, которым оно написано. Этот тест используется для оценки исполнительной функции, то есть способности планировать текущие действия в соответствии с целью и избирательно фокусировать свое внимание.

Расширение зрачков также коррелировало с повышенной активностью в левой дорсолатеральной префронтальной коре головного мозга — области, связанной с исполнительной функцией. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить результаты ученых.