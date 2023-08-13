Стоит ли собирать компьютер на Ryzen 5-7500F вместо более дорогого i7-13700K
На YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали в приложениях и играх процессоры i7-13700K и Ryzen 5-7500F.
В X265 лучше на 62% оказался процессор Intel Core i7-13700K. Примерно такая же ситуация была в программе 7-ZIP, VeraCrypt, X264 (см. результаты на изображениях ниже).
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
Benchmark PC Tech
По части игр почти во всех случаях лучше был Intel. Однако иногда он шёл в той же скоростью, что и AMD: например, в Cyberpunk 2077 - с 75 к/с. В Far Cry 6 в разрешении 1080p с высоким пресетом разница между процессорами составляла 28%, в 4К - около 13%.
Характеристики сборок: - материнская плата ASUS STRIX Z790-F; - оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB; - накопитель Samsung 980 SSD; - видеокарта RTX 4090; - корпус Cooler Master H500P.
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