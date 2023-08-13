Redmi Note 12 Pro 5G в России получили Android 13

Смартфон Redmi Note 12 Pro 5G получил обновление, порадовав пользователей улучшенной производительностью и расширенными возможностями камеры. Изначально Redmi Note 12 Pro 5G работал под управлением MIUI 14 на базе Android 12. Однако сейчас в России распространяется обновление на Android 13.

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Этот аппарат, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 1080, является топовой моделью в серии Redmi Note. Помимо аппаратной части, важную роль играет программное обеспечение, ради чего и было выпущено обновление

Последнее обновление Android 13, выпущенное 12 августа, вносит улучшения в стабильность системы и включает августовский патч безопасности 2023.