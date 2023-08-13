Шансы ChatGPT на правильные ответы по коду ниже, чем при подбрасывании монеты

Согласно результатам исследования, проведенного Университетом Пердью, чат-бот ChatGPT компании OpenAI более чем в половине случаев дает неправильные ответы на вопросы по программированию.

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Анализ ответов на 517 запросов к Stack Overflow показал, что 52% ответов ChatGPT были неверными, а 77% - неоднозначными. Однако, несмотря на это, участники все равно предпочитали ответы ChatGPT в 39,34% случаев из-за его хорошо сформулированного стиля изложения.

Исследование показало, что вежливый язык и исчерпывающие ответы чат-бота часто маскировали неточности и даже обманывали треть участников.