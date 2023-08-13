Хакасские учёные продлили срок службы телевизоров и мониторов

Группа ученых из Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова (ХГУ) разработала новейшую систему, основанную на использовании передовых светодиодов. Их сенсационные исследования и разработки были опубликованы в журнале “Фундаментальные проблемы современного материаловедения”.

© fbm.ru

Это важное достижение объясняет, как светодиоды любого типа могут значительно улучшиться благодаря внедрению наночастиц серебра, полученных методом синтеза, который весьма эффективен.

Благодаря этому открытию телевизоры, мониторы и другие осветительные устройства значительно продлили свою жизнь, что позволит пользователю наслаждаться качественным изображением еще дольше. Ценными добавками в светодиоды являются золотые и серебряные наноструктуры, которые играют неотъемлемую роль в формировании экранов и осветительных устройств.