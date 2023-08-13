«АБН»: Хакасские учёные продлили срок службы телевизоров и мониторов
Группа ученых из Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова (ХГУ) разработала новейшую систему, основанную на использовании передовых светодиодов. Их сенсационные исследования и разработки были опубликованы в журнале “Фундаментальные проблемы современного материаловедения”.
Это важное достижение объясняет, как светодиоды любого типа могут значительно улучшиться благодаря внедрению наночастиц серебра, полученных методом синтеза, который весьма эффективен.
Благодаря этому открытию телевизоры, мониторы и другие осветительные устройства значительно продлили свою жизнь, что позволит пользователю наслаждаться качественным изображением еще дольше. Ценными добавками в светодиоды являются золотые и серебряные наноструктуры, которые играют неотъемлемую роль в формировании экранов и осветительных устройств.
Следует также отметить, что ХГУ является надежным членом научно-образовательного центра “Енисейская Сибирь”, который был учрежден по инициативе трех регионов: Красноярского края, Хакасии и Тувы, на базе Сибирского федерального университета. Весь этот комплекс учреждений служит фундаментом для прогресса и научного развития в этом регионе.