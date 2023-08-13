Смартфоны подорожают из-за высоких цен на процессор Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm уже на горизонте. После выхода Snapdragon 8 Gen 2 в ноябре 2022 года ожидается появление его преемника. И инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями чипсета, которые в этот раз касались его цены.

© ferra.ru

Производство Snapdragon 8 Gen 3, по его словам, дороже предшественника, поэтому некоторые новые производители планируют использовать более старшую модель чипсета, либо перейдут на Dimensity. Из чего можно сделать вывод, что те смартфоны, что выберут переход на Snapdragon 8 Gen 3, будут дороже своих конкурентов.

Ожидается, что на ежегодном саммите Qualcomm Snapdragon Summit, который пройдет 24-26 октября, будут раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 3. Хотя официальная дата выхода еще не подтверждена, предыдущие чипы выходили примерно в одно и то же время:

Snapdragon 8 Gen 1 - декабрь 2021 года. Snapdragon 8 Gen 2 - ноябрь 2022 года.