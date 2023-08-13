Описана первая реакция Билла Гейтса на появление ИИ
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что его впечатлила способность модели искусственного интеллекта сдать на отлично экзамен по биологии для студентов. Об этом он рассказал во втором выпуске подкаста Unconfuse Me.
Во время общения с генеральным директором Khan Academy Салом Ханом он упомянул, как в августе 2022 года лично следил за действиями чат-бота с ИИ ChatGPT во время экзамена. По итогам экзамена ИИ набрал максимально возможный балл.
«Это была самая потрясающая демонстрация возможностей ИИ, которую я когда-либо видел в жизни», — добавил миллиардер.
Гейтс уточнил, что не ожидал такого быстрого развития технологии. По его оценкам, ИИ должен был добиться такого успеха через несколько лет. В итоге ChatGPT потребовалось всего два месяца, чтобы пройти экзамен, пояснил бизнесмен.
«Лично я до сих пор в шоке от того, как хорошо ChatGPT справился тогда», — заключил он.
Билл Гейтс активно выступает за дальнейшее развитие и внедрение ИИ во все сферы человеческой деятельности. Однако бизнесмен соглашается с тем, что искусственный интеллект имеет недостатки, которые потенциально могут угрожать человечеству. При этом он уверен, что попытки отказаться от ИИ похожи на призывы «запретить калькулятор».