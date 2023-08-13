Как повысить гемоглобин в крови? Какое питание необходимо при пониженном гемоглобине и анемии

По ВОЗ, во всем мире анемией страдают 40 процентов детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, 37 процентов беременных женщин и 30 процентов девушек и женщин от 15 до 49 лет. Это заболевание, которое характеризуется снижением уровня гемоглобина, может привести к другим, более тяжелым состояниям — например, расстройствам сердечной-сосудистой и нервной систем. «Лента.ру» выяснила, как распознать снижение уровня гемоглобина в крови, какие симптомы проявляются при пониженном гемоглобине и какие продукты полезны для его повышения.

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Что такое гемоглобин?

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Гемоглобин — это белок, находящийся в эритроцитах (красных клетках крови) и содержащий железо. Он доставляет в ткани организма необходимый для их жизнедеятельности кислород и забирает из них углекислый газ.

Слово гемоглобин произошло от латинских: «гемо» — кровь и «глобус» — шар. Такое название эта молекула в красных кровяных тельцах эритроцитах получила из-за своей шарообразной формы.

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Олеся Савельева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что это вещество выполняет крайне важную функцию транспортировки кислорода, который поступает в организм в процессе дыхания.

При снижении уровня гемоглобина в крови органы и ткани испытывают кислородное голодание, что негативно сказывается на их функционировании Олеся Савельева

Эксперт уточнила, что снижение уровня гемоглобина в крови и называется анемией. Человек с низким гемоглобином может чувствовать слабость и постоянную усталость. В таком случае нужно обратиться к терапевту, чтобы он назначил необходимые обследования и поставил правильный диагноз.

Согласно результатам он может выписать человеку лекарственные препараты для повышения уровня гемоглобина в крови или порекомендовать есть больше железосодержащих продуктов (рыба и морепродукты, сушеные грибы, мясо, яйца, бобовые, шпинат).

120-160 граммов на литр составляет нормальная концентрация гемоглобина в крови взрослого человека

При этом норма для мужчин и женщин будет немного отличаться. Для мужского организма концентрация гемоглобина должна составлять 135-160 граммов на литр, для женского — чуть меньше, 120-140 граммов на литр. Во время беременности, как, кстати, и у пожилых людей, этот показатель бывает несколько ниже — от 110 граммов на литр.

Симптомы низкого гемоглобина

О снижении уровня гемоглобина в крови могут говорить несколько признаков: общая слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение, выпадение волос, сухость кожи и бледность.

Проверить, в норме ли гемоглобин, можно, сдав с утра натощак лабораторный анализ крови из вены. Но здесь важно знать, что показатели могут варьироваться в зависимости от возраста, образа жизни, особенностей питания — поступления в организм железа, витаминов группы В, фолиевой кислоты в достаточном количестве Олеся Савельева

Как отметила врач, особенно важно контролировать уровень гемоглобина в крови у женщин во время беременности. Снижение уровня гемоглобина может стать причиной преждевременных родов или внутриутробного кислородного голодания.

Чем опасен низкий гемоглобин?

Ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что низкий, как и слишком высокий, гемоглобин может говорить о наличии проблем со здоровьем. Снижение уровня гемоглобина в крови — это повод проверить работу органов ЖКТ, почек, щитовидной железы и выяснить, нет ли у человека аутоиммунных и инфекционных заболеваний, а также опухолевых процессов, подчеркнула врач. При пониженном гемоглобине у человека могут развиться разные заболевания, такие как нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем.

Снижение уровня гемоглобина в крови также вызывает общие проблемы со здоровьем: у человека ухудшается иммунитет, он становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям.

Помимо того, анемия ощутимо снижает качество жизни: из-за нехватки кислорода в организме пациенты постоянно чувствуют усталость, бывают апатичны, рассеянны. В таком случае очень сложно сконцентрироваться на своей работе, хобби или полноценно заниматься спортом.

Как повысить гемоглобин самостоятельно?

Олеся Савельева подчеркнула, что только на основании лабораторного исследования опытный врач может дать рекомендации по коррекции рациона и образа жизни. При необходимости назначается медикаментозная терапия или пациент направляется на дообследование. Самолечением при низком гемоглобине заниматься нельзя.

Однако можно скорректировать питание, ведь важнейшую роль в поддержании нормального уровня гемоглобина в крови играет именно рацион.

10-18 миллиграммов железа составляет оптимальная дневная норма для взрослого человека

Для повышения уровня гемоглобина полезны продукты с высоким содержанием железа.

В каких продуктах много железа:

Кроме того, при пониженном гемоглобине важно добавлять в рацион овощи и зелень с фолиевой кислотой и железом: шпинат, зеленый салат, капусту.

Олеся Савельева добавила, что важно также обеспечить достаточное поступление в организм витамина С, который способствует лучшему усвоению железа из железосодержащих продуктов. Он содержится в цитрусовых, черной смородине, клубнике, чесноке, квашеной капусте.

Топ-5 продуктов для повышения гемоглобина

Нутрициолог, специалист по комплексному оздоровлению организма, сооснователь School Natural Health Мария Лозовская составила для «Ленты.ру» рейтинг продуктов с высоким содержанием железа, особенно полезных при пониженном гемоглобине и нехватке кислорода в организме.

Кунжут и кунжутное молочко — от 8,7 до 16 миллиграммов железа на 100 граммов продукта

Кунжут — рекордсмен по содержанию железа и полезных веществ. Он богат легкоусвояемым растительным белком, полезными жирами и витаминами A, B, C и E, а также цинком, магнием и фосфором, калием и кальцием.При этом, чтобы получить максимум пользы, можно употреблять его разными способами.

Как лучше употреблять кунжут:

Морская капуста — 16 миллиграммов на 100 граммов продукта

Морская капуста — это очень полезный продукт, ведь она практически является йодом в биодоступной форме. Морская капуста содержит много полезных веществ, витаминов и Омега-3.

Ламинарию можно купить не только в виде консервов: на прилавках часто встречается замороженная, сушеная, маринованная и прессованная морская капуста. Полезные свойства максимально сохраняются именно в такой капусте.

Чечевица — 11,8 миллиграмма на 100 граммов продукта

Чечевица богата аминокислотами, в ней много витамина В1, фолиевой кислоты и железа. Потому среди продуктов с высоким содержанием железа она особенно полезна женщинам во время беременности. Перед употреблением ее тоже стоит замачивать в теплой воде на ночь и уже потом готовить.

Шиповник — 11,5 миллиграмма железа на 100 граммов продукта

Для повышения гемоглобина в крови отлично подойдет и шиповник —его можно добавлять в чай или компот. В ягодах содержится много витамина С, который обеспечивает хорошее усвоение этого микроэлемента в организме.

Важно именно запаривать шиповник чистой водой температурой около 70 градусов. Тогда содержание железа и витамина С останется высоким, и вы получите максимум пользы Мария Лозовская

Шпинат и зелень — 3,6 миллиграмма железа на 100 граммов продукта

Шпинат или зеленые листовые овощи — важная часть здорового рациона, особенно при пониженном гемоглобине. Однако употреблять их важно в свежем виде, потому что при термической обработке концентрация железа, как и других полезных веществ, снижается почти в два раза.

Интересный факт: в зеленых растениях и соках из них содержится молекула хлорофилла, которая на 99 процентов похожа на молекулу гемоглобина с разницей лишь в элементе посередине: магний (хлорофилл) и железо (гемоглобин) Мария Лозовская

При этом эксперт подчеркивает, что важно не только само поступление железа в организм, но и его усвоение тканями внутренних органов.

Что влияет на усвояемость железа: