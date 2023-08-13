Покупку «посредственного» iPhone 15 подставили под сомнение

Авторитетный инсайдер под ником URedditor призвал поклонников Apple не покупать смартфоны линейки iPhone 15 из-за их посредственности в сравнении с моделями прошлого года. Об этом он написал в Twitter.

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«После того, как будет официально объявлено о линейке iPhone 15, стоит ожидать, как множество людей будут восхищаться, как будто это самая революционная вещь в мире», — отметил он.

По словам инсайдера, он лично сумел убедиться в том, что iPhone 15 не имеет явных преимуществ перед iPhone 14, который вышел в 2022 году.

«Говорю вам прямо — они просто посредственные, того не стоят. Модельный ряд 2024 года будет представлять из себя то, что вам нужно», — добавил URedditor, намекая на по-настоящему важные новшества в iPhone 16.

Он уточнил, что первоначально Apple планировала создать по-настоящему новый и революционный iPhone 15 Ultra, но в итоге в 2023 году приняла решение провести будничное обновление линейки флагманских гаджетов.