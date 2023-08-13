Ученые получили первые данные с приборов «Луны-25»

Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По данным госкорпорации, все системы аппарата работают штатно, связь с ним устойчивая.

Сегодня в полете были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование, — рассказали в Роскосмосе.

Кроме того, удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.