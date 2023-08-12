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Аппарат «Луна-25» первый раз скорректировал траекторию

Автоматическая станция «Луна-25» в субботу провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает «Роскосмос».

Аппарат «Луна-25» первый раз скорректировал траекторию
© РИА Новости

Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.

Накануне автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России стартовала к Луне.

Станция должна отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт в районе Южного полюса, а также исследовать лунную экзосферу.

«Луна-25» создана в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

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Станция принципиально отличается от советских предшественниц, которые прилунялись в экваториальной зоне. Новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области, где рельеф местности сложнее.

Последний аналогичный советский аппарат был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».

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