Аппарат «Луна-25» первый раз скорректировал траекторию
Автоматическая станция «Луна-25» в субботу провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает «Роскосмос».
Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.
Накануне автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории России стартовала к Луне.
Станция должна отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт в районе Южного полюса, а также исследовать лунную экзосферу.
«Луна-25» создана в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
Станция принципиально отличается от советских предшественниц, которые прилунялись в экваториальной зоне. Новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области, где рельеф местности сложнее.
Последний аналогичный советский аппарат был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».