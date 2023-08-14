У Антарктиды нашли морскую звезду с 20-ю конечностями

Биологи из Калифорнийского университета обнаружили морскую звезду с 20-ю конечностями, которая похожа на инопланетное существо. Результаты исследования были представлены в журнале Invertebrate Systematics.

© Greg W. Rouse/University of California

Неизвестное животное было обнаружено в ходе одной из экспедиций у берегов Антарктиды, которые проходили с 2008 по 2017 годы. Тогда исследователи пытались найти других животных — промахокринусов (антарктических пернатых животных).

Существо похоже на морских звезд или ежей, оно получило название Promachocrinus fragarius, что переводится как «антарктическая звезда из клубничных перьев». Животные обитают на глубине от 20 метров до 2 километров под поверхностью воды. Всего было найдено восемь видов, четыре из которых оказались уникальными. Цвет конечностей морской звезды может быть от белого и пурпурного до темно-красного.