Роскомнадзор заявил об отсутствии блокировок зарубежных поисковиков

Роскомнадзор не ограничивал работу иностранных поисковых сервисов в России. Об этом ведомство сообщило РБК, комментируя сбой в работе Google.
«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — указали в Роскомнадзоре.
12 августа сервис Downradar зафиксировал сбои в работе Google в России. Больше всего сбоев зафиксировано в Москве — 385. На втором месте Санкт-Петербург — 161, на третьем Казань с 80 случаями сбоев. Также о сбое работы Google сообщается в Киеве — на них пожаловались 20 пользователей.
Перед этим газета «Коммерсантъ» писала, что Google заблокировала корпоративные сервисы Google Workspace нескольким российским компаниям, попавшим под санкции США. По словам источников издания, массовая блокировка началась в ночь на 10 августа. Из-за этого компании с данными в Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.) теперь могут лишиться информации, если не проводили резервное копирование на альтернативные рабочие пространства.