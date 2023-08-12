Роскомнадзор заявил об отсутствии блокировок зарубежных поисковиков

Роскомнадзор не ограничивал работу иностранных поисковых сервисов в России. Об этом ведомство сообщило РБК, комментируя сбой в работе Google.

«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — указали в Роскомнадзоре.

12 августа сервис Downradar зафиксировал сбои в работе Google в России. Больше всего сбоев зафиксировано в Москве — 385. На втором месте Санкт-Петербург — 161, на третьем Казань с 80 случаями сбоев. Также о сбое работы Google сообщается в Киеве — на них пожаловались 20 пользователей.