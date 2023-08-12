Xiaomi запретила установку Telegram на смартфоны в Китае

Корпорация Xiaomi приняла решение запретить установку мессенджера Telegram на свои устройства, поступающие на китайский рынок. Об этом пишет портал Bleeping Computer со ссылкой на источник.

По данным портала, пользователи при попытках установить мессенджер на гаджеты Xiaomi получают сообщение, в котором говорится, что приложение предположительно является опасным, созданным в мошеннических целях.

Источник отметил, что эта проблема фиксируется только на территории Китая. По его мнению, запрет на установку может быть связан с желанием властей республики ограничить доступ населения к зарубежным сервисам.

Данные о том, как изменения в функционале безопасности отразятся на пользователях гаджетов корпорации за пределами КНР, не приводятся.