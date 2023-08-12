Большое геномное исследование показало, что происходило с Европой 10 000 лет назад

Исследование было проведено учеными из Университета Упсалы (Финляндия), которые получили новые генетические данные 56 человек каменного века из Центральной и Восточной Европы. Результаты были опубликованы в журнале Communications Biology.

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Выборка охватывает европейский мезолит (12-8 тыс. лет до н.э.), неолит (примерно с 7-го тысячелетия до н. э. до 1700 гг. до н. э) и энеолит (или медный век, длился в среднем с 3500 по 1700 гг. до н.э.).

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В мезолите на территории Европы жили охотники-собиратели, которые составляли генетический «градиент» с сибирскими (в качестве сравнения использовались первобытные люди с Афонтовой горы — палеолитической стоянки на Енисее). То есть генетические различия менялись плавно от Западной Европы к Центральной Сибири.

Однако примерно 8500 лет до н. э. в западной и южной Европе появляется мощный поток генов с территории нынешней Анатолии (часть Турции), приходит новое население, которое принесло с собой земледелие, заместило или ассимилировало местных охотников-собирателей.

Ученые решили выяснить, а что же в это время происходило в Восточной Европе. Они секвенировали геномы жителей эпохи мезолита и неолита из нынешних Польши, Румынии и Украины.

Оказалось, что в Польше и Румынии происходили те же демографические процессы, что и в южной и в западной Европе, хотя и в меньше степени. А вот низовья Днепра оставались относительно генетически изолированными еще как минимум 4000 лет после нашествия земледельцев из Анатолии на остальную Европу. Это подтверждает и археология — жители низовий Днепра довольно долго сохраняли свой уклад охотников-собирателей и не стремились к земледелию, даже после того, как у них появилась керамика.

Однако полностью без влияния извне эта территория не осталась. Довольно долго лавры распространителей земледелия были не только у жителей Анатолии, но и предгорий Кавказа (со стороны нынешних Турции и Ирана). И вот как раз от представителей этой местности у обитателей низовий Днепра и северного Причерноморья наблюдалась некоторая примесь генов в эпоху неолита.