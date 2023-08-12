Издание Hi-Tech Mail.ru обратило внимание, что в России рекордно подешевел iPhone 12. Вышедший в 2020 году смартфон теперь можно приобрести в среднем на 25% ниже изначальной стоимости.

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Например, на «Яндекс.Маркете» телефон с 64 ГБ объемом памяти можно найти за 63 тысячи рублей. Изначально iPhone 12 поступил в продажу осенью 2020 года и до сих пор считается актуальной моделью для покупки. На старте он стоил примерно 80 тысяч рублей.