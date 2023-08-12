В Минцифры назвали альтернативу софту от Microsoft

Специалисты разбираются в ситуации на фоне недавнего заявления Microsoft о прекращении подписок российских корпоративных клиентов после 30 сентября, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом пишет РБК.

Шадаев отметил, что специалисты ведомства выясняют серьезность намерений корпорации, выраженных в направленном российским клиентам письме.

Министр пояснил, что у россиян было как минимум 1,5 года на подготовку к санкциям со стороны корпорации.

По его словам, многие компании уже перешли на альтернативный софт, в частности, на российские операционные системы на базе Linux.