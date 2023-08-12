В Минцифры назвали альтернативу софту от Microsoft
Специалисты разбираются в ситуации на фоне недавнего заявления Microsoft о прекращении подписок российских корпоративных клиентов после 30 сентября, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом пишет РБК.
Шадаев отметил, что специалисты ведомства выясняют серьезность намерений корпорации, выраженных в направленном российским клиентам письме.
Министр пояснил, что у россиян было как минимум 1,5 года на подготовку к санкциям со стороны корпорации.
По его словам, многие компании уже перешли на альтернативный софт, в частности, на российские операционные системы на базе Linux.
Ранее пресс-служба Microsoft сообщила российским подписчикам, что 30 сентября завершится срок подписки корпоративных клиентов. После этого срока компания не сможет принимать платежи за соответствующие сервисы.