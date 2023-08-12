Космонавты отследили тайфун "Лан", надвигающийся на основную часть Японии

Российские члены экипажа отслеживают передвижение тайфуна "Лан", который приблизился к берегам отдаленных японских островов Огасавара в Тихом океане и продолжает движение в сторону основной части Японии, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Космонавтам также удалось зафиксировать природное явление на фото и видео.

В ближайшие дни в районах прохождения тайфуна прогнозируются проливные дожди интенсивностью до 300 мм в сутки, а на побережье - волны высотой до 9 м.