Zoom отказалась от обучения ИИ данными пользователей

Платформа для проведения видеоконференций Zoom обновила условия предоставления услуг, уточнив, что она не будет использовать контент клиентов для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта. На этот шаг компания пошла после волны критики.

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Этот шаг был предпринят после того, как были высказаны опасения по поводу недавнего изменения условий использования Zoom, которое, как оказалось, предоставляло компании права на использование контента клиентов для обучения моделей искусственного интеллекта.