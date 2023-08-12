Найдены все боковые блоки первой ступени ракеты спутника «Луна-25»

Губернатор Хабаровского края заявил, что все четыре боковых блока первой ступени ракеты спутника «Луна-25» нашли в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Найдены все 4 боковых блока первой ступени ракеты, выведшей «Луну-25» на орбиту», — рассказал губернатор.

По его словам, поиски в Хабаровском крае завершены.

11 августа с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Предыдущий отечественный аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году.

Позднее российская государственная корпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале, что автоматическая станция «Луна-25» продолжает перелет к спутнику Земли, ее служебные и бортовые системы работают в штатном режиме.