Платная функция Telegram стала бесплатной

В бета-версии Telegram для Android у пользователей бесплатной версии мессенджера появилась возможность публиковать «Истории», сообщает канал «Код Дурова». Однако подписчики Telegram Premium получат больше функций.

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Согласно источнику, пользователи бесплатной версии Telegram смогут публиковать всего три «Истории» в сутки. Причем в неделю и месяц они будут ограничены 7 и 30 публикациями соответственно.

В то же время подписчики Telegram Premium смогут выкладывать до ста «Историй» в сутки. Причем, если пользователи базовой версии мессенджера смогут держать «Истории» в профиле лишь 24 часа, платные подписчики смогут выбирать между 6, 12, 24 и 48 часами. Они также смогут анонимно просматривать чужие публикации и сохранять их в память устройства, если автор никак не ограничил эту возможность.

Кроме того, подписчики Telegram Premium смогут добавлять к «Историям» описание из 2048 символов, тогда как обычные пользователи будут ограничены 200 символами. Помимо этого, оставлять гиперссылки и форматировать текст без подписки нельзя. Также в редакторе у платных пользователей появится стикер с местоположением.

Ожидается, что «Истории» станут общедоступны не позднее 20 августа.