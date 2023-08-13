Названы лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей

Выбираете новый телефон, а у вас на руках только 20 тысяч? Вот к каким моделям вам стоит присмотреться.

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Если вы ищете качественный смартфон, который будет работать следующие 3-4 года без проблем, то вот какие модели вам подойдут. Нужно при этом отметить, что минимальный объём постоянной памяти у них - 128 ГБ, оперативной памяти - 4 ГБ (хотя лучше смотреть варианты с 6-8 ГБ). Также они все имеют 8-ядерный процессор.

Tecno Camon 20 Pro. Этот смартфон вышел в 2023 году. У него хороший AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Helio G99, основная камера на 64 МП, фронтальная камера на 32 МП, аккумулятор на 5000 мА*ч, зарядка на 33 Вт.

IT-World

Realme 10. По характеристикам он напоминает Tecno Camon 20 Pro. Только объём внутренней памяти у него будет не 256 Гб, а 128 ГБ. Помимо этого, у него 4 ГБ (вместо 8 ГБ у Tecno) оперативной памяти, IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессоры при этом на этих смартфонах стоят одинаковые.

Gadget Match

Oppo A78. Хотя у него процессор и не самый мощный за свои деньги (Snapdragon 680), вы всё равно получаете качественный аппарат. Из других его характеристик выделяются аккумулятор на 5000 мА*ч, основная камера на 50 МП. Эта модель - для любителей небольших телефонов.

NLT

Vivo V25e. Неплохая модель с Helio G99, 8/128 ГБ памяти, экраном AMOLED и обновлением дисплея на 90 Гц. Хотя у него ёмкость аккумулятора только 4500 мА*ч.

Ilonggo Tech Blog

Realme 9 Pro. У него 6/128 ГБ памяти, неплохой процессор Snapdragon 695 с поддержкой 5G. При этом дисплей здесь IPS.

T3